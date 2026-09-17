आगरा कॉलेज: लॉ की 600 सीटों पर दाखिले का रास्ता हुआ साफ, बीसीआई से मिली मंजूरी
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Thu, 17 Sep 2026 11:32 AM IST
सार
आगरा कॉलेज के विधि संकाय में सत्र 2026-27 के लिए एलएलबी और बीए-एलएलबी में प्रवेश का रास्ता साफ हो गया है। बीसीआई की मंजूरी के बाद दोनों पाठ्यक्रमों की कुल 600 सीटों पर सोमवार से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी।
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विस्तार
आगरा कॉलेज के विधि संकाय में सत्र 2026-27 के प्रवेश का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) से मंजूरी के बाद अब एलएलबी और बीए-एलएलबी में प्रवेश का रास्ता साफ हो गया। दोनों पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी।
विधि संकाय में एलएलबी की 300 और बीए-एलएलबी की 300 सीटें, यानी कुल 600 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। प्राचार्य डॉ. सीके गौतम ने बताया कि कॉलेज की ओर से प्रवेश संबंधी जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही समर्थ पोर्टल खोलने के लिए भी विश्वविद्यालय को पत्र भेजा गया है।
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विधि संकाय में एलएलबी की 300 और बीए-एलएलबी की 300 सीटें, यानी कुल 600 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। प्राचार्य डॉ. सीके गौतम ने बताया कि कॉलेज की ओर से प्रवेश संबंधी जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही समर्थ पोर्टल खोलने के लिए भी विश्वविद्यालय को पत्र भेजा गया है।
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