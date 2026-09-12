गजब कर डाला: एडीए ने जिस जमी को किया था अधिगृहीत, उसे 16 अलग-अलग लोगों को बेच डाला; वाद हुआ दायर

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इस गंभीर मामले का संज्ञान लेते हुए एडीए प्रशासन ने अब इन सभी 16 खरीदारों व संबंधित पक्षकारों के खिलाफ न्यायालय में वाद (सिविल सूट) दायर कर दिया है। इनमें कई रसूखदार और राजनीतिक लोग शामिल हैं।प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, मौजा मोहम्मदपुर की यह भूमि पहले ही कानूनी प्रक्रिया के तहत अधिगृहीत की जा चुकी थी और इसका स्वामित्व एडीए के पास सुरक्षित है।इसके बावजूद, नियमों और सरकारी दिशा-निर्देशों को ताक पर रखकर एक भूमाफिया ने जमीनों के छोटे-छोटे हिस्से अवैध रूप से बेच दिए। अब इस पूरे मामले की वैधानिक जांच और जमीन के मालिकाना हक का अंतिम फैसला अदालत में सुनवाई के बाद तय होगा।