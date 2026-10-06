Agra News: युवा कराटे कप में एकेडमी ने जीते 25 पदक

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आगरा। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रीड़ा भारती एवं मेगा मार्शल आर्ट्स एकेडमी के तत्वावधान में प्रथम युवा कराटे कप का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में एकेडमी के खिलाड़ियों ने 9 स्वर्ण, 12 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 25 पदक अपने नाम किए। प्रतियोगिता में आगरा, मथुरा, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद, सहारनपुर और फरीदाबाद की टीमों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। शुभारंभ मुख्य अतिथि क्रीड़ा भारती के क्षेत्रीय संयोजक राजेश कुलश्रेष्ठ व प्रांत अध्यक्ष डॉ. रीनेश मित्तल ने किया। प्रांत सहमंत्री मोहित वर्मा, यूपी रेफरी कमीशन के सिहान सोनू निषाद, अफजल, दिनेश, दिलीप, आदित्य, शुभांगी, विभाग संयोजक राजेश सिंह कुशवाहा, अखिल भारतीय मातृशक्ति प्रमुख रीना सिंह, महानगर कार्यकारी अध्यक्ष राजीव सोई, बिल्लू चौहान का भी योगदान रहा।