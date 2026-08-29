Agra News: बटेश्वर में रक्षाबंधन पर शिवलिंग का यमुना के जल से अभिषेक

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अभिषेक के लिए यमुना घाट से निरंतर यमुना जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाने का सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा। करीब डेढ़ से दो घंटे तक चले इस धार्मिक अनुष्ठान में लगभग एक दर्जन से अधिक श्रद्धालुओं ने पूरे भक्ति भाव से जल सेवा की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बाह के एसीपी जितेंद्र कुमार ने भी सहभागिता की। इस विशेष आयोजन को संपन्न कराने में सोनम गोस्वामी, नितिन गोस्वामी, रंजीत गोस्वामी, अशोक गोस्वामी, केतन गोस्वामी और शिवम आदि का विशेष सहयोग रहा।शिवभक्त ने चढ़ाया 51 किलो का घंटासावन माह के अंतिम दिन राजाखेड़ा (जरगा) निवासी शिवभक्त गिमनौती राज सिंह ने मनोकामना पूर्ण होने पर बाबा भोलेनाथ के दरबार में 51 किलोग्राम का घंटा चढ़ाया। बटेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी जय प्रकाश गोस्वामी ने घंटे का पूजन कराया। इस दाैरान मोहन, सुभाष चंद, प्रवेश कुमार और वंशीलाल आदि मौजूद रहे।