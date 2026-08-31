Agra News: रक्षाबंधन के तीसरे दिन भी बसों में सीट के लिए मची मारामारी
आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:30 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:30 AM IST
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फतेहपुर सीकरी। रक्षाबंधन के तीसरे दिन रविवार को बहन-बेटियों की अपने घर वापसी और अवकाश के चलते पर्यटकों की भीड़ से बसों में सीट के लिए मारामारी मची रही। फतेहपुर सीकरी से आगरा जाने वाली नियमित 28 सीटर इलेक्ट्रिक बसों में यात्रियों की संख्या क्षमता से ढाई से तीन गुना तक पहुंच गई। यात्रियों को बस में बैठने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी।
रक्षाबंधन के बाद बहन-बेटियों के अपने-अपने घर लौटने का सिलसिला जारी रहा। वहीं, रविवार का अवकाश होने के कारण बड़ी संख्या में पर्यटक फतेहपुर सीकरी पहुंचे। इससे वापसी के समय बसों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई। यात्रियों के अनुसार 28 सीटर इलेक्ट्रिक बसों में करीब 70 से 80 यात्रियों ने फतेहपुर सीकरी से आगरा तक सफर किया। बसों में सीट पाने के लिए यात्रियों में आपाधापी का माहौल रहा। कई यात्रियों को खड़े होकर सफर करना पड़ा। भीड़ के कारण महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।
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रक्षाबंधन के बाद बहन-बेटियों के अपने-अपने घर लौटने का सिलसिला जारी रहा। वहीं, रविवार का अवकाश होने के कारण बड़ी संख्या में पर्यटक फतेहपुर सीकरी पहुंचे। इससे वापसी के समय बसों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई। यात्रियों के अनुसार 28 सीटर इलेक्ट्रिक बसों में करीब 70 से 80 यात्रियों ने फतेहपुर सीकरी से आगरा तक सफर किया। बसों में सीट पाने के लिए यात्रियों में आपाधापी का माहौल रहा। कई यात्रियों को खड़े होकर सफर करना पड़ा। भीड़ के कारण महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।
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