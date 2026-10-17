फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   A rift caused by discord... reconciliation mended the relationships.

Agra News: मनमुटाव से आई दरार...सुलह ने संवार दिए रिश्ते

Sat, 17 Oct 2026 03:21 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 03:21 AM IST
विज्ञापन
A rift caused by discord... reconciliation mended the relationships.
परिवार परामर्श केंद्र में समझौते वाले जोड़ों को किया गया सम्मानित इस दौरान मौजूद काउंसलर्स और प
आगरा। किसी ने मनपसंद तो किसी ने परिवार की रजामंदी से जीवनसाथी चुना। विवाह के बाद हजारों सपने लेकर ससुराल पहुंचीं लेकिन कुछ ही माह में रिश्तों की डोर कमजोर पड़ने लगी। अहंकार, धैर्य और संवाद की कमी या किसी के अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण पति-पत्नी के रिश्ते में इस हद तक कड़वाहट आ गई कि मामला परिवार परामर्श केंद्र तक पहुंच गया।
विज्ञापन

आगरा पुलिस कमिश्नरेट के परिवार परामर्श केंद्र ने बिखरते रिश्तों को एक नया जीवन दिया। मिशन शक्ति अभियान के तहत 1 जनवरी से 15 अक्तूबर 2026 तक करीब 900 परिवारों को फिर एक सूत्र में पिरो दिया। शुक्रवार को मुस्कुराते और एक बार फिर साथ हुए जोड़ों को सम्मानित किया गया तो वहां मौजूद हर दिल सुकून से भर उठा।
विज्ञापन

इससे यह भी साबित हो गया कि समय रहते सही संवाद मिल जाए तो हर बिखरा हुआ घर फिर से आबाद हो सकता है। मिशन शक्ति की प्रभारी मंजू चौधरी ने बताया कि काउंसलर्स का हमेशा यही प्रयास रहता है कि मामला पहली या दूसरी तारीख में ही सुलझ जाए। दोनों पक्षों की काउंसलिंग कराकर परिवारों को टूटने से बचाया जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

-------------
केस-एक : मोहनपुरा निवासी एक युवती ने ग्रेटर नोएडा निवासी युवक से 20 अप्रैल 2025 को प्रेम विवाह किया था। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला लेकिन कुछ समय बाद दोनों के बीच जातीय भिन्नता को लेकर कलह शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर मामला परिवार परामर्श केंद्र पहुंच गया। काउंसलर के प्रयासों से दंपती में सहमति बन गई और दोनों साथ रहने को राजी हो गए।
केस-2 : जगदीशपुरा निवासी युवती का शाहगंज निवासी युवक से नवंबर 2023 में परिवार की रजामंदी से विवाह हुआ था। कुछ समय बाद ही दंपती में विवाद शुरू हो गया। जब घर में सुलह नहीं हो सकी तो मामला परिवार परामर्श केंद्र पहुंच गया। तीन दौर की काउंसलिंग के बाद पति-पत्नी के बीच की गलतफहमी दूर हो गई और समझौता हो गया।

---------------------

पारिवारिक मामलों में समझौते के दौरान कई व्यावहारिक दिक्कतें आती हैं। दंपतियों को आपसी संवाद से गलतफहमी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। रिश्तेदारों की जरूरत से ज्यादा दखलअंदाजी से विवाद और गहरा जाता है। केंद्र में दंपतियों के बीच के मनमुटाव को दूर कर रिश्ते को बचाने का प्रयास किया जाता है। - प्रीता, एसीपी और प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed