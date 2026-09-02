Agra News: ढाई लाख की इनामी राशि होगी दांव पर, आगरा में क्यू स्पोर्ट्स के महारथियों की जंग

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21 सितंबर से 5 अक्तूबर तक होने वाली इस चैंपियनशिप में सीनियर स्नूकर, 6 रेड, बिलियर्ड्स और जूनियर स्नूकर के मुकाबले होंगे। पुरुष और महिला खिलाड़ियों के साथ उभरती हुई प्रतिभाओं को इसमें अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण 2.40 लाख रुपये की उच्चतम पुरस्कार राशि है। मुकाबलों के लिए तीन टेबल सेटअप तैयार किया जाएगा। उप्र बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एससोसिएशन के सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 सितंबर है। खिलाड़ी पोस्टर में दिए क्यूआर कोड के जरिए प्रवेश ले सकते हैं।यूपीबीएसए टीवी पर लाइव दिखेगा रोमांचक्यू स्पोर्ट्स प्रेमियों के लिए प्रतियोगिता के मुकाबलों का सीधा प्रसारण यूपीबीएसए टीवी पर दिखाया जाएगा। आयोजकों का कहना है कि प्रतियोगिता का उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर मंच देने के साथ ताज नगरी में स्नूकर और बिलियर्ड्स को बढ़ावा देना है।