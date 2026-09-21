गजब: कागजों पर चल रहीं मेडिकल एजेंसियां! 450 थोक दवा फर्मों के सर्वे में 70 से 80 संदिग्ध; बड़ा खुलासा

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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने बीते दिनों नकली, सरकारी, सैंपल दवाओं की तस्करी पकड़ी। इसके बाद थोक दवा विक्रेताओं की जांच की जा रही है। जिले में करीब तीन हजार थोक दवा विक्रेता हैं, इनमें से करीब 450 की जांच हो गई है। इनमें 70 से 80 मेडिकल एजेंसी पाई गई है, जो बंद रहती हैं। गोदाम, प्रतिष्ठान और ऑफिस के पते भी गड़बड़ मिले हैं। इनके संचालकों के फोन नंबर भी नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में इनकी जीएसटी नंबर, पता और स्थानीय विक्रेताओं से जानकारी की जा रही है।औषधि निरीक्षक नीलेश शर्मा का कहना है कि थोक दवा विक्रेताओं का सर्वे चल रहा है। इसमें फर्म का नाम, पता, संचालक का नाम, फोन नंबर, गोदाम का पता समेत अन्य की जांच की जा रही है। इसमें कई फर्म लंबे समय से बंद हैं। इनकी जांच पूरी होने पर लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। इसके साथ ही अगर कोई फर्म ने दवा कारोबार करना बंद कर दिया है तो वह विभाग में लाइसेंस सरेंडर भी कर सकते हैं।