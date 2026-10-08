आगरा: घर से नाराज होकर घाट पहुंची वृद्धा, टॉयलेट क्लीनर पीने के बाद बिगड़ी हालत; एसएन में तोड़ा दम

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पुलिस ने उन्हें एसएन भेजकर परिजन को सूचना दी थी। एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद ने बताया कि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा परिजन के सुपुर्द किया है। मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। विज्ञापन



पुलिस ने उन्हें एसएन भेजकर परिजन को सूचना दी थी। एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद ने बताया कि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा परिजन के सुपुर्द किया है। मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

न्यू आगरा के पोइया घाट पर मंगलवार दोपहर टॉयलेट क्लीनर पीने वाली वृद्धा शीला देवी की एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान बुधवार सुबह मौत हो गई। देव नगर, खंदारी निवासी शीला देवी (65) घर से किसी बात पर नाराज होकर पोइया घाट पहुंची थीं।