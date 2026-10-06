आगरा में 60 वर्षीय महिला ने पिया टॉयलेट क्लीनर: भगवान टॉकीज के पास बिगड़ी हालत, एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 06 Oct 2026 03:48 PM IST
सार
आगरा में भगवान टॉकीज के पास करीब 60 वर्षीय महिला ने टॉयलेट क्लीनर पी लिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। पुलिस ने महिला को तत्काल एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां उसका उपचार कराया जा रहा है और पहचान की कोशिश जारी है।
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विस्तार
आगरा के भगवान टॉकीज के पास एक 60 वर्षीय महिला ने टॉयलेट क्लीनर पी लिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। महिला अपना नाम बताने में असमर्थ है और नगला पदी नई बस्ती, पटवारी चौराहे के पास के इलाके की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने महिला को तत्काल उपचार के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा है। पुलिस महिला की पहचान और घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है।
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