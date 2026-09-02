Agra News: देशभर से चुने 60 एनसीसी कैडेट, आगरा में सीखेंगे हवाई कूद

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प्रशिक्षण के दौरान कैडेटों को हवाई कूद के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा। साथ ही करीब 1250 फीट की ऊंचाई से हवाई कूद और सुरक्षित रूप से जमीन पर उतरने की बारीकियां सिखाई जाएंगी। कमान अधिकारी विंग कमांडर खुशहाल सिंह नेगी ने बताया कि पूरे देश से कैडेटों का कठिन परीक्षा के बाद इस विशेष कोर्स के लिए चयन होता है।प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न राज्यों के कैडेटों को एक-दूसरे की सभ्यता और संस्कृति को करीब से जानने का अवसर मिलेगा। सफल प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। शिविर के संचालन में जे.डब्ल्यू.ओ. पीके झा, सार्जेंट अंशुल चौधरी, सार्जेंट गजेंद्र सिंह, सार्जेंट रविंद्र सिंह, वरिष्ठ सहायक अहमद अली, शिव कुमार और विशाल चौधरी समेत वाहिनी के सैन्य एवं असैन्य कर्मचारी सहयोग कर रहे हैं।