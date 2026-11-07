Agra News: दिवाली-छठ पर 572 बसों का होगा संचालन, पांच डिपो को रूटवार किया गया आवंटन

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रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक कपिल देव ने बताया कि 5 डिपो से 515 बसों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 57 अनुबंधित बसें भी हैं। त्योहार पर यात्रियों की उपलब्धता के अनुसार बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए डिपोवार अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी भी तय कर दी गई है। ईदगाह डिपो से 137 बसें चलेंगी। इनमें 128 निगम और 9 अनुबंधित बसें हैं। ताज डिपो से 93, फोर्ट डिपो से 137, फाउंड्री नगर डिपो से 129 और बाह डिपो से 76 बसों का संचालन होगा। फोर्ट डिपो में 108 निगम और 29 अनुबंधित, फाउंड्री नगर में 112 निगम और 17 अनुबंधित तथा बाह डिपो में 74 निगम और दो अनुबंधित बसें शामिल हैं।लोकल रूटों पर भी तय की गईं संख्यास्थानीय यात्रियों के लिए ईदगाह डिपो से आगरा के लिए 10, तांतपुर के लिए 2 और धौलपुर के लिए 3 बसें आवंटित की गई हैं। ताज डिपो से अलीगढ़ के लिए 15, धौलपुर के लिए 10, ग्वालियर के लिए पांच, तांतपुर-जगनेर के लिए आठ, फतेहपुर सीकरी के लिए दो और आगरा के लिए छह बसें चलेंगी। फोर्ट डिपो से आगरा के लिए 10, फिरोजाबाद के लिए दो, इटावा के लिए तीन और मैनपुरी के लिए पांच बसें मिलेंगी। बाह डिपो से बाह-कचौरा के लिए 10, जैतपुर के लिए दो, पिनाहट के लिए चार और आगरा-बाह मार्ग पर तीन बसें आवंटित की गई हैं।यहां से लंबे रूट के लिए चलेंगी बसेंदिल्ली-एनसीआर के लिए ईदगाह डिपो से 40, ताज से 21, फोर्ट से 50, फाउंड्री नगर से 30 और बाह डिपो से 20 बसें आवंटित की गई हैं। इसके अलावा ईदगाह डिपो से फर्रुखाबाद के लिए 10, कानपुर के लिए 8, गोरखपुर के लिए 12 और रुपेडिया के लिए 10 बसें चलेंगी। फोर्ट डिपो से बरेली के लिए 8, कानपुर, लखनऊ और फर्रुखाबाद के लिए 5-5 तथा चित्रकूट के लिए 10 बसें आवंटित हैं। फाउंड्री नगर डिपो से लखनऊ के लिए 15, कानपुर के लिए 5, मेरठ के लिए 10, फर्रुखाबाद के लिए 15, देहरादून के लिए 4, बरेली के लिए 15 और मैनपुरी के लिए 5 बसें निर्धारित की गई हैं।