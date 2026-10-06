फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   40 questions will be asked in the second phase of the census; data will be recorded digitally.

Agra News: जनगणना के दूसरे चरण में पूछे जाएंगे 40 सवाल, डिजिटली दर्ज होंगे आंकड़े

Tue, 06 Oct 2026 03:01 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 03:01 AM IST
विज्ञापन
40 questions will be asked in the second phase of the census; data will be recorded digitally.
आगरा। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी मनीष बंसल ने जनगणना 2027 के दूसरे चरण की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान बताया गया कि जनगणना के दूसरे चरण में हर व्यक्ति से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके सभी आंकड़े डिजिटल माध्यम से दर्ज किए जाएंगे। बैठक में जनगणना प्रक्रिया, प्रशिक्षण, कार्मिकों की तैनाती, गणना क्षेत्र निर्धारण, स्व-गणना और डिजिटल संकलन की समीक्षा की गई।
विज्ञापन

पीपीटी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया गया कि द्वितीय चरण के तहत 16 से 30 नवंबर 2026 तक नागरिक स्व-गणना कर सकेंगे। इसके बाद एक दिसंबर से 4 जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर आंकड़ें संकलित करेंगे, जबकि 5 से 9 जनवरी तक पुनरीक्षण होगा। जिला जनगणना अधिकारी संदीप कुमार वर्मा की अध्यक्षता में फील्ड ट्रेनरों का प्रशिक्षण दो चरणों जारी है। जिलाधिकारी ने कहा कि स्व-गणना के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए शिक्षण संस्थानों, एनजीओ, ग्राम प्रधानों और नगर निकायों के माध्यम से डेमो और अभियान चलाने को कहा गया। बैठक में सीडीओ प्रतिभा सिंह, एडीएम सिटी यमुनाधर चौहान, अपर नगरायुक्त शिशिर कुमार व अन्य मौजूद रहे।
विज्ञापन


ये सवाल पूछे जाएंगे
दूसरे चरण में पूछे जाने वाले 40 प्रश्नों में नाम, लिंग, आयु, धर्म, जाति, साक्षरता, रोजगार, प्रवास, बैंक खाता, मोबाइल, पहचानपत्र और कोविड टीकाकरण की जानकारी शामिल होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed