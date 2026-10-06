Agra News: जनगणना के दूसरे चरण में पूछे जाएंगे 40 सवाल, डिजिटली दर्ज होंगे आंकड़े

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पीपीटी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया गया कि द्वितीय चरण के तहत 16 से 30 नवंबर 2026 तक नागरिक स्व-गणना कर सकेंगे। इसके बाद एक दिसंबर से 4 जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर आंकड़ें संकलित करेंगे, जबकि 5 से 9 जनवरी तक पुनरीक्षण होगा। जिला जनगणना अधिकारी संदीप कुमार वर्मा की अध्यक्षता में फील्ड ट्रेनरों का प्रशिक्षण दो चरणों जारी है। जिलाधिकारी ने कहा कि स्व-गणना के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए शिक्षण संस्थानों, एनजीओ, ग्राम प्रधानों और नगर निकायों के माध्यम से डेमो और अभियान चलाने को कहा गया। बैठक में सीडीओ प्रतिभा सिंह, एडीएम सिटी यमुनाधर चौहान, अपर नगरायुक्त शिशिर कुमार व अन्य मौजूद रहे।ये सवाल पूछे जाएंगेदूसरे चरण में पूछे जाने वाले 40 प्रश्नों में नाम, लिंग, आयु, धर्म, जाति, साक्षरता, रोजगार, प्रवास, बैंक खाता, मोबाइल, पहचानपत्र और कोविड टीकाकरण की जानकारी शामिल होगी।