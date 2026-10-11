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Agra News: राष्ट्रीय बास्केटबॉल शिविर के लिए चुने 4 खिलाड़ी

Sun, 11 Oct 2026 03:14 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 11 Oct 2026 03:14 AM IST
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4 players selected for the national basketball camp
राष्ट्रीय युवा बास्केटबॉल प्रतियोगिता
आगरा। राष्ट्रीय युवा बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए उत्तर प्रदेश की टीम के चयन के लिए आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता पूर्व प्रशिक्षण शिविर में आगरा के चार खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इनमें एक बालक और तीन बालिकाएं हैं। जिला बास्केटबॉल संघ के सचिव हरी सिंह ने बताया कि 41वीं राष्ट्रीय युवा बास्केटबॉल चैंपियनशिप 27 अक्तूबर से 3 नवंबर तक होनी है। इसके लिए प्रदेश का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है। बालिकाओं का शिविर आगरा में और बालकों का गाजियाबाद में है। बालक वर्ग में अभय राणा और बालिका वर्ग में दीपिका चौहान, हर्षिता चौहान और दीक्षा को अवसर मिला है।
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