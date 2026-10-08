आगरा: अग्रसेन जयंती पर लगा नेत्र शिविर, 355 मरीजों की हुई जांच; 174 का होगा ऑपरेशन

विज्ञापन





आगरा में महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में अग्रवाल संगठन कमला नगर की ओर से संचालित सत्य प्रकाश विकल चैरिटेबल नेत्रालय में निशुल्क नेत्र परीक्षण और ऑपरेशन पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 355 जरूरतमंद मरीजों के नेत्रों की जांच की गई, जिसमें से 174 मरीजों में मोतियाबिंद पाया गया। सभी चयनित मरीजों का आधुनिक फेको तकनीक से निशुल्क ऑपरेशन नेत्रालय में निर्धारित तिथियों पर किया जाएगा। मुख्य संरक्षक पीयूष अग्रवाल ने बताया कि संस्था पीड़ित मानवता की सेवा के लिए समर्पित है। नेत्रालय निदेशक प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि आगे भी ऐसे शिविर आयोजित किए जाते रहेंगे। इससे पूर्व शिविर का शुभारंभ राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने किया। इस दौरान अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, महामंत्री ओम प्रकाश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष रैलेश अग्रवाल, सीताराम अग्रवाल, राकेश जैन, सुनील विकल आदि मौजूद रहे।