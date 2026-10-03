Agra News: 20वें मून स्कूल ओलंपिक का आगाज 27 से

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शुक्रवार को आयोजन समिति ने पंजीकरण प्रपत्र जारी किया। मुख्य संरक्षक डॉ. विजय किशोर बंसल ने बताया कि इस बार बालिका खिलाड़ियों की भागीदारी और उपलब्धियों को विशेष महत्व दिया जाएगा। उनकी माता इंदिरा बंसल की स्मृति में प्रत्येक खेल की प्रतिभाशाली बालिका को इंदिरा बंसल स्मृति कप प्रदान किया जाएगा।संस्थापक संरक्षक नजीर अहमद और अध्यक्ष बीना लवानिया ने बताया कि सभी विद्यालयों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्तूबर है। क्यूआर कोड के माध्यम से ऑनलाइन विवरण भरने के साथ प्रपत्र की प्रति मून टीवी लाइव कार्यालय, 134 मानस नगर में जमा करनी होगी। चेयरमैन रजत अस्थाना और मुख्य संयोजक हरीश सिंह ने बताया कि पहली स्पर्धा तैराकी की होगी, जो 16 और 17 अक्तूबर को डीपीएस ताज सिटी के तरण ताल में होगी। जिम्नास्टिक 20 और 21 अक्तूबर को सेंट एंड्रूज पब्लिक स्कूल, शमसाबाद रोड में होगी।महासचिव इंजीनियर उमेश शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में जूनियर और सीनियर बालक-बालिका वर्ग की 21 खेल स्पर्धाएं होंगी। इनमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, हैंडबॉल, खो-खो, वॉलीबॉल, रस्साकशी, योग, बास्केटबॉल, शतरंज, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, कराटे, ताइक्वांडो, वुशु, कबड्डी और स्केटिंग शामिल हैं। उद्घाटन 27 अक्तूबर को सुबह 11 बजे और समापन 3 नवंबर को दोपहर तीन बजे होगा।संयुक्त महासचिव राहुल पालीवाल व राजीव दीक्षित ने बताया कि 11 अक्तूबर को सुबह 11 बजे पूर्वावलोकन समारोह होगा। इसमें प्रतीक चिह्न, स्लोगन, टोपी, टी-शर्ट और शुभंकर का अनावरण किया जाएगा। संयुक्त संयोजक मनीष तिवारी ने बताया कि मशाल प्रज्वलित कर 12 अक्तूबर से पिछले 19 वर्षों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों तक पहुंचाई जाएगी। स्वागत समिति के अध्यक्ष संजय कालरा और विनोद सीतलानी बनाए गए हैं।