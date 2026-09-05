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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   19-Year-Old Reaches Railway Track to End Life Over Debt, GRP Saves Him

कर्ज का बोझ: ट्रेन के आगे युवक ने लगाई छलांग, जीआरपी ने बचाई जान; हो रही काउंसलिंग

Sat, 05 Sep 2026 10:15 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 05 Sep 2026 10:15 AM IST
सार

आगरा के राजा की मंडी रेलवे स्टेशन पर कर्ज के दबाव में 19 वर्षीय युवक ट्रेन के आगे कूदकर जान देने पहुंच गया। जीआरपी ने समय रहते उसे रोक लिया और काउंसिलिंग के बाद परिजनों को सौंप दिया।
 

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19-Year-Old Reaches Railway Track to End Life Over Debt, GRP Saves Him
युवक सांकेतिक फोटो - फोटो : istock

विस्तार
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 कर्ज के बोझ तले दबे एक 19 वर्षीय युवक ने राजा की मंडी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की। हालांकि, राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने समय रहते युवक को रोक लिया और उसकी जान बचा ली। बाद में काउंसिलिंग के बाद युवक को सकुशल उसके परिजन के सुपुर्द कर दिया गया।
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लोहामंडी के गंगाराम का नगला निवासी अनिल (19) अपने पिता छोटेलाल से अलग नाना-नानी के साथ रहता था और राजस्थान में मजदूरी करता था। जीआरपी के मुताबिक, हाल ही में उसके ठेकेदार ने उसका मेहनताना हड़प लिया था। इसके बाद उसने स्थानीय स्तर पर भी लोगों से उधार लिया था।
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लगातार बढ़ते कर्ज और उसे चुकाने के दबाव के चलते घर पर आए दिन विवाद होने लगे थे। इसी पारिवारिक कलह से आहत होकर अनिल ने यह आत्मघाती कदम उठाने का फैसला किया। 
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