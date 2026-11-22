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एक बीएलओ ने बताया कि जागरूकता के अभाव में कई लोग नाम दर्ज कराने में रुचि नहीं लेते। महिलाओं के फोटो न देने पर स्वयं फोटो खींचकर उनका पंजीकरण कराया गया। एक अन्य बीएलओ ने बताया कि लोगों में पंचायत और विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची एक ही होने की भ्रांति थी जिसे सूची पढ़कर दूर किया गया। परिवार के छूटे हुए नाम जोड़े गए।सम्मानित होने वाले बीएलओ में आगरा उत्तर विधानसभा की भाग संख्या 341 से खजान सिंह, फतेहपुर सीकरी की भाग संख्या 36 से हरेराम शर्मा, 180 से इंदु, 321 से रिंकी गुप्ता व 87 से अंजली, बाह की भाग संख्या 142 से सुमित कुमार गौतम, फतेहाबाद की भाग संख्या 99 से संजीव कुमार, एतमादपुर की भाग संख्या 64 से रिजवान अब्बास, 132 से उमेश कुमार व 487 से संतोष कुमार, आगरा ग्रामीण की भाग संख्या 163 से सुरमिला देवी, आगरा दक्षिण की भाग संख्या 76 से शशि दुबे, खैरागढ़ की भाग संख्या 277 से सत्यभान सिंह, आगरा कैंट की भाग संख्या 203 से पंचप्रकाश दुबे शामिल रहे। इस दौरान एडीएम सिटी यमुनाधर चौहान और एसडीएम नरेंद्र गंगवार भी मौजूद रहे।संयुक्त सीईओ ने मतदेय स्थलों का किया निरीक्षणआगरा। लखनऊ से आईं संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी गरिमा स्वरूप ने शनिवार को विभिन्न मतदेय स्थलों का औचक निरीक्षण कर बीएलओ से संवाद किया। उन्होंने छावनी विधानसभा के बैपटिस्ट स्कूल, राजकीय इंटर कॉलेज, एमडी जैन और ऑल सेंट स्कूल आदि केंद्रों पर बीएलओ की उपस्थिति, पंजीकरण और डिजिटाइजेशन की प्रगति परखी। निर्धारित समय पर बूथ पर रहने, सभी पात्र नागरिकों का सत्यापन कर नाम जोड़ने और फाॅर्मों का समयबद्ध डिजिटाइजेशन करने के निर्देश दिए। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान भी मौजूद रहे। ब्यूरो