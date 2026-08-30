Agra News: कागजों पर 1143 सफाईकर्मी, जमीन पर कचरे के ढेर
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:43 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:43 AM IST
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आगरा। नगर निगम में 1143 सफाईकर्मी कागजों पर ही तैनात हैं। जमीन पर अब कचरे के ढेर लग रहे हैं। इस वजह से रक्षाबंधन पर सड़कों की सफाई प्रभावित हो गई। कचरा ज्यादा निकला तो सड़कों, प्लाॅट और खाली जगहों पर कूड़े के अंबार लग गए। डोर टू डोर कूड़ा लेने की व्यवस्था पहले ही खराब है, जिस पर लखनऊ से निदेशालय के अफसर भी नाराजगी जता चुके हैं। 1143 सफाई कर्मियों के गायब होने के मामले में तीन अधिकारियों और तीन पार्षदों की संयुक्त समिति बनाई गई थी, जिसकी जांच रिपोर्ट 20 अगस्त तक आनी थी, लेकिन वह भी अधर में है।
नगर निगम के अभिलेखों में 1143 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की गई, जिन्हें शहर के 100 वार्डों में भेजा जाना था। कागजों पर उनकी ड्यूटी दर्ज कर दी गई है, लेकिन शहर की गलियों में इनकी मौजूदगी नहीं है। तीन माह से इनकी तलाश चल रही है। इसी माह पार्षद रवि बिहारी माथुर की शिकायत पर नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने छह सदस्यीय जांच कमेटी बनाई थी, लेकिन इसकी रिपोर्ट ही नहीं आ पाई। इन कर्मचारियों के वेतन पर नगर निगम 9 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है।
फिरोजाबाद से सत्यापन और ब्योरा मांगा
पार्षद हरिओम गोयल की शिकायत पर फिरोजाबाद नगर निगम से सफाईकर्मियों का ब्योरा और भेजी गई सूची का सत्यापन मांगा गया है। पार्षद ने आरोप लगाया था कि फिरोजाबाद में दर्ज सफाईकर्मियों का वेतन आगरा नगर निगम से भी जारी हो रहा है। उन्होंने नगर आयुक्त को ऐसे 15 कर्मचारियों की सूची भेजी थी। अपर नगर आयुक्त ने नगर निगम सदन में उठाई गई शिकायत का हवाला देते हुए ब्योरा जल्द भेजने को कहा है।
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घरों से नहीं ले रहे कचरा, निजी कर्मियों के भरोसे
आगरा नगर निगम ने घरों, दुकानों से कूड़ा लेने की व्यवस्था स्वच्छता कॉरपोरेशन को सौंप रखी है। इसका कवरेज केवल 60 से 75 फीसदी घरों तक ही है। पार्षद शरद चौहान के मुताबिक यह कवरेज भी अजब है। अगर किसी घर के पास की सड़क से कचरा गाड़ी निकली है, लेकिन वहां से कचरा नहीं भी लिया गया, फिर भी उसे कवरेज माना जाता है। निजी कर्मचारियों के भरोसे काम चल रहा है। कंपनी की गाड़ी केवल मुख्य सड़क से निकलती है। हर घर से कचरा नहीं लेती। यही वजह है कि खाली प्लॉट, नालों, सड़क किनारे कचरा पड़ा हुआ है।
- सफाईकर्मियों की सूची स्वास्थ्य विभाग से मांगी गई है। कई रिकॉर्ड आ चुके हैं। पार्षदों के साथ बैठक हो चुकी है। इस बारे में जल्द रिपोर्ट दे दी जाएगी। बीच में अवकाश के कारण विलंब हुआ है। नोडल अधिकारियों की सफाई के निरीक्षण की रिपोर्ट पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं।
शिशिर कुमार, अपर नगर आयुक्त
दस-दस कर्मचारियों को हर वार्ड में भेजने के लिए नियुक्ति की अनुमति दी गई थी। यह कर्मचारी हर वार्ड में पहुंचें, जिससे सफाई व्यवस्था बेहतर हो। रिपोर्ट जल्द आएगी।
प्रकाश केसवानी, उपनेता, भाजपा पार्षद दल
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नगर निगम के अभिलेखों में 1143 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की गई, जिन्हें शहर के 100 वार्डों में भेजा जाना था। कागजों पर उनकी ड्यूटी दर्ज कर दी गई है, लेकिन शहर की गलियों में इनकी मौजूदगी नहीं है। तीन माह से इनकी तलाश चल रही है। इसी माह पार्षद रवि बिहारी माथुर की शिकायत पर नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने छह सदस्यीय जांच कमेटी बनाई थी, लेकिन इसकी रिपोर्ट ही नहीं आ पाई। इन कर्मचारियों के वेतन पर नगर निगम 9 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है।
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फिरोजाबाद से सत्यापन और ब्योरा मांगा
पार्षद हरिओम गोयल की शिकायत पर फिरोजाबाद नगर निगम से सफाईकर्मियों का ब्योरा और भेजी गई सूची का सत्यापन मांगा गया है। पार्षद ने आरोप लगाया था कि फिरोजाबाद में दर्ज सफाईकर्मियों का वेतन आगरा नगर निगम से भी जारी हो रहा है। उन्होंने नगर आयुक्त को ऐसे 15 कर्मचारियों की सूची भेजी थी। अपर नगर आयुक्त ने नगर निगम सदन में उठाई गई शिकायत का हवाला देते हुए ब्योरा जल्द भेजने को कहा है।
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घरों से नहीं ले रहे कचरा, निजी कर्मियों के भरोसे
आगरा नगर निगम ने घरों, दुकानों से कूड़ा लेने की व्यवस्था स्वच्छता कॉरपोरेशन को सौंप रखी है। इसका कवरेज केवल 60 से 75 फीसदी घरों तक ही है। पार्षद शरद चौहान के मुताबिक यह कवरेज भी अजब है। अगर किसी घर के पास की सड़क से कचरा गाड़ी निकली है, लेकिन वहां से कचरा नहीं भी लिया गया, फिर भी उसे कवरेज माना जाता है। निजी कर्मचारियों के भरोसे काम चल रहा है। कंपनी की गाड़ी केवल मुख्य सड़क से निकलती है। हर घर से कचरा नहीं लेती। यही वजह है कि खाली प्लॉट, नालों, सड़क किनारे कचरा पड़ा हुआ है।
- सफाईकर्मियों की सूची स्वास्थ्य विभाग से मांगी गई है। कई रिकॉर्ड आ चुके हैं। पार्षदों के साथ बैठक हो चुकी है। इस बारे में जल्द रिपोर्ट दे दी जाएगी। बीच में अवकाश के कारण विलंब हुआ है। नोडल अधिकारियों की सफाई के निरीक्षण की रिपोर्ट पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं।
शिशिर कुमार, अपर नगर आयुक्त
दस-दस कर्मचारियों को हर वार्ड में भेजने के लिए नियुक्ति की अनुमति दी गई थी। यह कर्मचारी हर वार्ड में पहुंचें, जिससे सफाई व्यवस्था बेहतर हो। रिपोर्ट जल्द आएगी।
प्रकाश केसवानी, उपनेता, भाजपा पार्षद दल