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गढ़ी धर्मजीत निवासी राजेंद्र सिंह दूध का कारोबार करते हैं। उनके दो पुत्र और दो पुत्रियां हैं। मृतका बृजेश (18) चार भाई-बहनों में सबसे छोटी थी। उससे पहले रेनू (22), बेताल (20) और ललित (19) हैं। बृजेश कक्षा 12 की छात्रा थी। उसकी मौत से परिवार में चीख-पुकार मची है।ग्रामीणों के अनुसार, अजमेर पक्ष और रमेश पक्ष के बीच करीब एक वर्ष पूर्व खेत को लेकर विवाद हुआ था। मामले में दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। करीब पांच माह पहले गांव के लोगों ने दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया था।घटना के बाद आरोपी हमलावर घर से भाग गए। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।घटना शाम करीब पांच बजे की है। गांव गढ़ी धर्मजीत निवासी फूल सिंह ने बताया उनके घर के पीछे पशु बंधे हुए थे। उनके छोटे भाई अजमेर सिंह की दो पुत्रवधू अंजना पत्नी जितेंद्र व सुनीता पत्नी हरेंद्र रविवार शाम को पशुओं को लेने गई थीं। आरोप है तभी गांव के रमेश चंद्र पक्ष के लोग अपने खेत में बाजरा काट रहे थे। रमेश पक्ष के लोगों ने अपने खेत से मिट्टी उठाकर मेड़ पर लगाने का आरोप लगाते हुए उनकी पुत्रवधुओं से विरोध दर्ज कराया।इस पर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। अजमेर सिंह का आरोप है कि रमेश पक्ष के लोगों ने विरोध करने पर गाली-गलौज की। अपने घर से लाइसेंसी राइफल व रिवाॅल्वर लेकर आए और फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान बृजेश (18) पुत्री राजेंद्र के सिर में गोली लग गई। अजमेर सिंह की पीठ और उनके पुत्र जितेंद्र के पेट में गोली लगी। हरेंद्र के कंधे में गोली लगी, जबकि आठ वर्षीय भावना पुत्री मनोहर के सिर को छूकर गोली निकल गई। फायरिंग के बाद सभी लोग लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। घर में चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने बृजेश को मृत घोषित कर दिया। जितेंद्र, हरेंद्र, अजमेर सिंह और भावना का उपचार चल रहा है।घटना की जानकारी पर एसीपी शमसाबाद, डीसीपी पूर्वी अभिषेक अग्रवाल पुलिस बल, फाॅरेंसिक और डॉग स्क्वाॅयड टीम के साथ माैके पर पहुंचे और ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। गांव में तनाव पूर्ण माहौल को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।डीसीपी पूर्वी अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि खेत से मिट्टी उठाने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हुई थी। एक पक्ष की ओर से लाइसेंसी राइफल और रिवाॅल्वर से फायरिंग की गई। सिर में गोली लगने से एक युवती की मौत हुई है। चार लोग घायल हैं। दो हमलावरों को पकड़ लिया गया है। तहरीर मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।