चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान के बीच प्रदेश में कांच और फ्लेवर युक्त हुक्के के खुशबूदार धुएं से कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। शिमला, सोलन, धर्मशाला और मनाली जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर बिना लाइसेंस हुक्का बार संचालित हो रहे हैं, जहां रोजाना सैकड़ों स्थानीय लोग और पर्यटक मनोरंजन के नाम पर इसका सेवन कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग इसे बंद करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेज चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि पंजाब और चंडीगढ़ समेत देश के 11 राज्यों में इस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। कांच और फ्लेवर युक्त हुक्के के धुएं में निकोटिन, कार्बन मोनोऑक्साइड, टार, भारी धातुएं और कैंसर उत्पन्न करने वाले अनेक जहरीले रसायन होते हैं।

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