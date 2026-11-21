हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अब खुले में कूड़ा फेंकना लोगों को महंगा पड़ेगा। शहरी विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निकायों को म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उपविधियों का प्रारूप भेजा है, जिसमें नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई का प्रावधान है। खुले में कूड़ा फेंकने पर पहले दो बार लिखित चेतावनी दी जाएगी और इसके बाद भी सुधार न होने पर जुर्माना वसूला जाएगा। प्रस्तावित उपविधियों के तहत नगर निकाय अपने स्तर पर आम सभा में नियम तोड़ने वालों पर लगने वाले जुर्माने की दरें तय करेंगे। वार्ड स्वच्छता समिति को सफाई गतिविधियों की निगरानी, स्वच्छता संबंधी शिकायतों के निपटारे और नियम तोड़ने वालों को लिखित चेतावनी देने का अधिकार दिया गया है। समिति घरों से नियमित कूड़ा उठाने, सामुदायिक कूड़ेदानों की स्थिति और सफाई कर्मचारियों की नियमित सेवाओं की निगरानी भी करेगी। किसी तरह की कमी मिलने पर नगर निकाय को सूचित कर कार्रवाई सुनिश्चित करवाएगी।

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