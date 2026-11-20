हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ के राजपुरा स्थित खेड़ा बाईपास पर एक कमरे में कथित तौर पर भूसे के पाउडर से दवाएं तैयार करने के मामले में ड्रग विभाग ने कच्चे माल के स्रोतों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस रिमांड पर चल रहे दोनों आरोपियों से यह पता लगाया जा रहा है कि दवाओं में इस्तेमाल होने वाला भूसे का पाउडर, लेबल और पैकिंग सामग्री कहां से मंगवाई जाती थी। जांच के दौरान कमरे से एंटीबायोटिक्स, न्यूरोलॉजिकल और एसिडिटी की तीन प्रकार की दवाएं बरामद हुई थीं। इनके पैकेट पर सिक्किम की एल्केम, गाजियाबाद की मेडविन और सिरमौर के बड़ा गांव स्थित केलटेक्स हेल्थकेयर कंपनी के नाम अंकित थे। आरोप है कि इनमें कथित तौर पर भूसे का पाउडर भरकर नामी कंपनियों के लेबल लगाए जा रहे थे, ताकि इन्हें असली दवाओं के रूप में बाजार में खपाया जा सके।

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