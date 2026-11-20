स्क्रीन शेयर होते ही फोन पर होने वाली गतिविधियां ठग लाइव देख सकते हैं

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अनजान कॉलर के कहने पर स्क्रीन शेयर करने का अर्थ अपनी निजी और संवेदनशील जानकारियां उजागर करना है। अपराधी लोगों को भरोसे में लेने के लिए वीडियो कॉल या रिमोट एक्सेस ऐप डाउनलोड करवाकर स्क्रीन साझा करने को कहते हैं। स्क्रीन शेयर होते ही फोन पर होने वाली गतिविधियां ठग लाइव देख सकते हैं, जिससे उन्हें मोबाइल बैंकिंग ऐप में खाते का बैलेंस और वित्तीय विवरण दिख जाता है।