मंडी: जोगिंद्रनगर बिलिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग, कपड़े की दुकान राख, 10 लाख नुकसान, देखें वीडियो
मंडी जिले के जोगिंद्रनगर के बिलिंग कॉम्प्लेक्स में शनिवार सुबह अचानक आग भड़क गई। इस भीषण आग की चपेट में आकर एक कपड़े की दुकान पूरी तरह जलकर राख हो गई।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंद्रनगर के बिलिंग कॉम्प्लेक्स में शनिवार सुबह अचानक आग भड़क गई। इस भीषण आग की चपेट में आकर एक कपड़े की दुकान पूरी तरह जलकर राख हो गई। कॉम्प्लेक्स में स्थित करीब 20 अन्य दुकानें भी आग की जद में आने के गंभीर खतरे में आ गईं। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। उनके साथ पुलिस बल और स्थानीय लोग भी बचाव कार्य में जुट गए। दमकल विभाग के कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की। उनकी अथक प्रयासों से आग को कॉम्प्लेक्स की अन्य दुकानों तक फैलने से सफलतापूर्वक रोका जा सका। बिलिंग कॉम्प्लेक्स में बैंक सहित कई महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित होते हैं।
आग से बचाव के प्रयास
आग की आशंका को देखते हुए, दमकल विभाग और पुलिस ने अन्य दुकानों को खोलकर गहन जांच की। यह सुनिश्चित किया गया कि दुकानों के भीतर धुआं या आग से संबंधित कोई अन्य खतरा मौजूद न हो। दमकल कर्मियों ने पूरे परिसर की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने एहतियातन आसपास की सभी दुकानों को भी सुरक्षित करने के उपाय किए।
कपड़े की दुकान में रखा सारा सामान
इस अग्निकांड में कपड़े की दुकान में रखा सारा सामान पूरी तरह जल गया। शुरुआती आकलन के अनुसार, घटना में करीब 10 लाख रुपये के भारी नुकसान का अनुमान लगाया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। संबंधित विभाग द्वारा आग लगने के कारणों और हुए नुकसान का विस्तृत आकलन किया जा रहा है। घटना के बाद कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी का माहौल रहा।
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