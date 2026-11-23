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पर्यटकों और स्थानीय लोगों में बढ़ा आकर्षणमहिलाएं घरों में ही तैयार कर रही हैं यह उत्पादसंवाद न्यूज एजेंसीशिमला। प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे पाइन नीडल उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। रिज मैदान पर आयोजित प्रदर्शनी में चीड़ की पत्तियों (पाइन नीडल) से बने उत्पाद लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इनमें टोकरियां, फूलदान और शोपीस विशेष रूप से पसंद किए जा रहे हैं। इन उत्पादों की मांग पर्यटकों के साथ शहर के स्थानीय लोगों में भी देखी जा रही है।लोग घरों में छोटी-मोटी वस्तुएं रखने के लिए चीड़ की पत्तियों से बने बॉक्स, पूजा की थाली, पेन होल्डर, चिल्लर बॉक्स और कैसरोल जैसे उत्पाद खरीद रहे हैं। पाइन नीडल उत्पादों की स्टॉल संचालक पूनम बंसल ने बताया कि समूह से जुड़ी महिलाएं इन उत्पादों को अपने घरों में ही तैयार करती हैं। उन्होंने बताया कि एक टोकरी बनाने में करीब दो दिन का समय लग जाता है। स्टॉल पर खरीदारी कर रही अनन्या ने बताया कि ये टोकरियां और फूलदान दूर से ही लोगों को आकर्षित करते हैं। वहीं रीता शर्मा ने कहा कि महिलाएं काफी मेहनत से इन उत्पादों को तैयार करती हैं, इनके हुनर को इस तरह का बाजार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सजावटी सामान की डिजाइन और गुणवत्ता भी काफी अच्छी है।यह हैं पाइन नीडल उत्पादों के दामप्रदर्शनी में महिलाओं द्वारा तैयार किए गए पाइन नीडल उत्पादों की कीमत 200 रुपये से शुरू हो रही है। इनमें पेन स्टैंड 200 रुपये, कोस्टर सेट 200 से 300 रुपये, चिल्लर बॉक्स 250 रुपये, टोकरियां 350 से 650 रुपये, फूलदान 150 से 350 रुपये, वॉल हैंगिंग 250 रुपये, यूटिलिटी बॉक्स 300 रुपये, शोपीस 500 रुपये, पूजा की थाली 400 रुपये और पाइन नीडल से बनी चप्पल 300 रुपये में उपलब्ध है।