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Shimla News: आईजीएमसी में भर्ती महिला बेसुध मिली, पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया

Wed, 21 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:59 PM IST
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Woman admitted to IGMC found unconscious, police rushed her to hospital
अनाडेल के रेन शेल्टर में मिली महिला
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महिला नहीं दे पा रही थी सही जानकारी, पुलिस करेगी जांच
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (आईजीएमसी) में भर्ती एक महिला बुधवार को अनाडेल वार्ड के कुमार हाउस के पास रेन शेल्टर में बेसुध हालत में मिली।
स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वार्ड पार्षद उर्मिला कश्यप को दी। पार्षद मौके पर पहुंचीं तो महिला के हाथ में कैनुला (ग्लूकोज चढ़ाने वाली ट्यूब) लगा हुआ था। इसके बाद उन्होंने पुलिस को महिला के बारे में जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला से पूछताछ की लेकिन वह अपने बारे में सही जानकारी नहीं दे सकी। वह कभी बीसीएस तो कभी विकास नगर में रहने की बात कह रही थी। इसके बाद पुलिस महिला को आईजीएमसी ले गई।
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वहां चिकित्सकों ने जांच के दौरान पाया कि महिला पहले से अस्पताल में भर्ती थी। इसके बाद उसे दोबारा अस्पताल में भर्ती कर उपचार शुरू किया गया। अनाडेल वार्ड की पार्षद उर्मिला कश्यप ने बताया कि स्थानीय लोगों ने उन्हें फोन कर कुमार हाउस के पास रेन शेल्टर में एक महिला के बेसुध हालत में बैठे होने की सूचना दी थी। जानकारी मिलते ही वह मौके पर पहुंचीं और पुलिस को इसकी सूचना दी।
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