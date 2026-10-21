Shimla News: शहर में बनेंगे नए खेल मैदान और दुकानें पांच साल बाद बढ़ेगा दुकानों का किराया

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महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को टाउनहॉल में हुई वित्त, संविदा एवं साधारण कृत्यकारक समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वित्त एवं संविदा समिति की बैठक में नए खेल मैदान बनाने के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। महापौर ने बताया कि इसके लिए 10 प्रस्ताव आए हैं। इनमें से सात प्रस्तावों में जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं है। इन स्थानों पर जल्द ही मैदान बनाने का काम शुरू किया जाएगा।