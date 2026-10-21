फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Inner Wheel Club distributed special baby blankets

Shimla News: इनर व्हील क्लब ने बांटे स्पेशल बेबी ब्लैंकेट

Wed, 21 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Inner Wheel Club distributed special baby blankets
शिमला। इनर व्हील क्लब ऑफ शिमला ने बुधवार को डीडीयू अस्पताल के नवजात शिशु एवं नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट (एनआईसीयू) विभाग में विशेष रूप से तैयार किए सॉफ्ट बेबी ब्लैंकेट दान किए। इस पहल का उद्देश्य नवजात शिशुओं को ठंड से बचाना, उनके शरीर का तापमान बनाए रखने में मदद करना और उनके परिवारों को शुरुआती दिनों में राहत व सुकून देना है। क्लब की ओर से चलाए इस अभियान के तहत समुदाय के सदस्यों ने मशीन में धुलने योग्य स्वैडल और रिसीविंग ब्लैंकेट खरीदे और हाथों से तैयार किए। क्लब की अध्यक्ष डॉ. कुशा पंडित चावला ने कहा कि एक साधारण कंबल बच्चे को गर्म रखने के साथ ही परिवार को यह एहसास भी दिलाता है कि समुदाय उनके साथ खड़ा है। इस अवसर पर क्लब की अध्यक्ष डॉ. कुशा पंडित चावला सहित कार्यकारी सदस्य नमिता नाग भी मौजूद रहीं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें