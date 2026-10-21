बिटुमिन के लिए केंद्र को लिखेंगे पत्र : विक्रमादित्य

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मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी व्यक्तिगत तौर पर पत्र लिखने की बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र से बिटुमिन की पर्याप्त आपूर्ति की मांग की जाएगी। केंद्र आईओसीएल के माध्यम से आपूर्ति करता है। किस राज्य को कितनी आपूर्ति करनी है, यह उनके विवेक पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि वे उनसे भी मांग करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के लिए निर्धारित कोटे के अनुसार आपूर्ति देने मांग करेंगे। मंत्री विक्रमादित्य सिंह विभाग टायरिंग पर 800 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। विभाग ने लक्ष्य तय किए हैं लेकिन बिटुमिन आपूर्ति शृंखला बाधित होने से विभाग अपने लक्ष्य से थोड़ा पीछे चल रहा है। इसके कारण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहले टायरिंग की जा रही है।सर्दियों के मौसम में बर्फबारी और कम तापमान के कारण इन क्षेत्रों में टायरिंग संभव नहीं हो पाती। इसी कारण वहां अभी टायरिंग का कार्य चल रहा है। आने वाले समय में अन्य क्षेत्रों में भी टायरिंग की जाएगी।