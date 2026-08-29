चक्कीमोड़ में फिर मंडराया खतरा : खिसका मलबा, टूटे कंक्रीट के डंगे और फटीं सुरक्षा शीटें

कालका-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर चक्कीमोड़ के पास एक बार फिर पहाड़ी बेहद खतरनाक बन गई है। पहाड़ी से अचानक मलबा खिसककर सड़क पर आ गिरा, जिससे सुरक्षा के लिए लगाए गए सीमेंट-कंक्रीट के डंगे धराशायी हो गए। इस भूस्खलन से पहाड़ी को रोकने के लिए लगाई गईं मैकमेश और हाइड्रोजन ग्रीन शीट बुरी तरह फट गई हैं, जिससे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि निर्माण कार्य में लगी एसआरएम कंपनी ने संभवतः कच्चे मलबे के ऊपर ही ये सुरक्षा शीटें बिछा दी थीं। जैसे ही ऊपर से मलबा खिसका, दोनों शीटें दबाव सहन नहीं कर सकीं और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं।

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