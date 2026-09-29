शिमला: विनय कुमार ने जयराम पर साधा निशाना, बोले- मुख्य चुनाव आयुक्त को बचाने की नाकाम कोशिश हो रही

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधा। विनय ने आरोप लगाया है कि जयराम ने शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में दिल्ली से आए अपने आकाओं का लिखित संदेश पढ़ा है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बचाने की नाकाम कोशिश की है।

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मंगलवार को विनय कुमार ने आरोप लगाया कि देश के सामने यह प्रमाणित हो चुका है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने ही मत से चुनाव आयोग के फैसले लेते रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर वोट चोरी की गई। एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) के बहाने देश के 13 करोड़ से अधिक मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित करने का भी उन्होंने आरोप लगाया।