हिमाचल हाईकोर्ट: पत्नी को गोशाला में रहने के लिए मजबूर करना, शौचालय इस्तेमाल नहीं करने देना क्रूरता

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले में पति की याचिका खारिज करते हुए एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि पत्नी को घर के शौचालय का उपयोग करने से रोकना और उसे गोशाला (पुराने कमरे) में रहने के लिए मजबूर करना मानसिक व शारीरिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश योगेश जसवाल की खंडपीठ ने मंडी स्थित फैमिली कोर्ट के उस फैसले को पूरी तरह बरकरार रखा, जिसमें पति की तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया गया था। अदालत ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अपनी पत्नी को बुनियादी मानवीय सुविधाओं और शौचालय के इस्तेमाल से रोकना उसकी गरिमा के खिलाफ है। यही वास्तव में पति की ओर से की गई असली क्रूरता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पत्नी अपनी मर्जी या स्वेच्छा से अलग नहीं रह रही थी, बल्कि पति के अमानवीय व्यवहार एवं परिस्थितियों के कारण अलग रहने पर मजबूर होना पड़ा था।

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