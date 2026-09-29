कार्यसमिति बैठक: सीएम सुक्खू बोले- लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस की लड़ाई जारी रहेगी

चुनाव लोकतंत्र की बुनियादी प्रक्रिया: सुक्खू

उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर देश भर में जो सवाल उठ रहे हैं, उन्हें गंभीरता से लेना जरूरी है। चुनाव लोकतंत्र की बुनियादी प्रक्रिया है और इसमें जनता के विश्वास को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। मतदाता को अपने मत के अधिकार और उसकी निष्पक्षता को लेकर भरोसा होना चाहिए। सुक्खू ने कहा कि संविधान देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। संविधान में दिए गए अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक और लोकतांत्रिक संस्था का दायित्व है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की हिफाजत के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के अधिकार और उसके भरोसे से बड़ा कुछ नहीं है। लोकतंत्र में जनता की आवाज और उसके मताधिकार का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में इन्हीं विषयों को लेकर पार्टी की आगे की भूमिका और रणनीति पर भी विचार-विमर्श हुआ।