कांगड़ा: चाय-समोसा अब 15 रुपये में, फुल डाइट के चुकाने होंगे इतने पैसे, जानें अन्य खाद्य वस्तुओं के नए दाम

तंदूरी रोटी नौ रुपये और तवा चपाती सात रुपये में मिलेगी। अचार के साथ स्टफ्ड पराठा 30 रुपये और सादा पराठा 20 रुपये का होगा। दो पूरी या भटूरे चना-दही के साथ 60 रुपये, जबकि चावल-चपाती, दाल या सब्जी-कढ़ी वाली फुल डाइट 100 रुपये की होगी। फुल प्लेट चावल के 60 रुपये देने होंगे। चाइनीज और तिब्बती व्यंजनों के दाम भी तय किए गए हैं। वेज चाऊमीन फुल प्लेट 70, हाफ प्लेट 40, जबकि नॉन वेज चाऊमीन फुल प्लेट 80 और हाफ प्लेट 45 रुपये होगी। वेज मोमो फुल प्लेट 80 और हाफ प्लेट 45 रुपये, जबकि नॉन वेज मोमो फुल प्लेट 110 और हाफ प्लेट 60 रुपये में मिलेंगे। वेज थुपका फुल प्लेट 70 और हाफ प्लेट 50 रुपये तथा नॉन वेज 80 और 55 रुपये निर्धारित हैं।