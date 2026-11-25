हिमाचल हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: पत्नी को बेदखल करने की वजह नहीं बताई तो संदिग्ध मानी जाएगी वसीयत
हाईकोर्ट ने कहा कि वसीयत में कहीं भी वादी के साथ संबंधों का जिक्र नहीं है और न ही उसे विरासत से बेदखल करने का कोई कारण बताया गया है। कारण का अभाव वसीयत की निष्पक्षता पर गंभीर संदेह पैदा करता है।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि किसी वसीयत में पत्नी को संपत्ति से वंचित करने का कोई ठोस कारण नहीं बताया गया है, तो ऐसी वसीयत संदिग्ध परिस्थितियों के दायरे में आ सकती है। न्यायाधीश राकेश कैंथला की अदालत ने जिला न्यायाधीश सोलन के फैसले को बरकरार रखते हुए प्रतिवादी चेत राम की द्वितीय अपील खारिज कर दी। मामला दिवंगत कृष्णिया की जमीन से जुड़ा था। कृष्णिया की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने अदालत में दावा किया कि वह संपत्ति की कानूनी उत्तराधिकारी और उस पर काबिज हैं। राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी चेत राम का नाम गलत तरीके से दर्ज कर दिया गया है।
हाईकोर्ट ने पाया कि वसीयत में कहीं भी कृष्णिया की पत्नी के साथ संबंधों का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही उसे संपत्ति से बेदखल करने की कोई वजह बताई गई है।
कोर्ट के अनुसार, प्राकृतिक उत्तराधिकारी को विरासत से बाहर करने का कारण न बताना वसीयत की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा करता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 और साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के तहत वसीयत को कानूनी रूप से साबित करना जरूरी है। इसके लिए कम से कम एक गवाह को वसीयत के निष्पादन और निर्धारित प्रक्रिया की पुष्टि करनी होती है। इस मामले में गवाह यह साबित नहीं कर पाया कि कृष्णिया ने उसके सामने अंगूठा लगाया था और दूसरा गवाह जीत राम भी उस समय मौजूद था। इससे पहले 18 जनवरी 2008 को सिविल जज (सीनियर डिवीजन), कसौली ने वसीयत को सही मानते हुए पत्नी का दावा खारिज कर दिया था। हालांकि, 3 सितंबर 2008 को जिला न्यायाधीश सोलन ने इस फैसले को पलट दिया था। हाईकोर्ट ने भी निचली अपीलीय अदालत के फैसले में कोई त्रुटि नहीं पाई और चेत राम की द्वितीय अपील खारिज कर दी।