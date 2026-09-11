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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Good news: hp Electricity board pensioners from before 2016 to receive full arrears; notification issued.

खुशखबर: 2016 से पहले के हिमाचल बिजली बोर्ड पेंशनरों को मिलेगा पूरा एरियर, अधिसूचना जारी

Sat, 12 Sep 2026 05:00 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 12 Sep 2026 05:00 AM IST
सार

बिजली बोर्ड ने संशोधित पेंशन का बचा हुआ 100 फीसदी एरियर देने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे करीब 5,659 पेंशनरों को लाभ मिलेगा। एरियर का जो पैसा अब तक नहीं मिला है, वह भी पेंशनरों को मिल जाएगा। 

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Good news: hp Electricity board pensioners from before 2016 to receive full arrears; notification issued.
हिमाचल बिजली बोर्ड (सांकेतिक)। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड प्रबंधन ने 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। बोर्ड ने संशोधित पेंशन का बचा हुआ 100 फीसदी एरियर देने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे करीब 5,659 पेंशनरों को लाभ मिलेगा। एरियर का जो पैसा अब तक नहीं मिला है, वह भी पेंशनरों को मिल जाएगा। भुगतान के बाद संशोधित पेंशन एरियर का बकाया शून्य हो जाएगा। बोर्ड की ओर से पहले अलग-अलग चरणों में एरियर का भुगतान किया जा चुका है। इसके बाद जो राशि बाकी रह गई है, अब उसका भी भुगतान किया जाएगा।

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नई राशि मिलने के बाद पात्र पेंशनरों का संशोधित पेंशन एरियर पूरा हो जाएगा। बोर्ड प्रबंधन ने सभी पेंशन वितरण अधिकारियों और संबंधित बैंकों को पात्र पेंशनरों की बची हुई राशि निकालकर उनके खातों में वितरित करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, पेंशनरों को सकल एरियर की पूरी राशि सीधे खाते में नहीं मिलेगी। पहले बकाया राशि में से अंतरिम राहत (आईआर) की पहली से चौथी किस्त और महंगाई राहत (डीआर) की 12 किस्तों का समायोजन किया जाएगा। इसके अलावा यदि किसी पेंशनर से कोई अन्य राशि वसूल की जानी है तो उसे भी एरियर में से काटा जाएगा। इन कटौतियों के बाद बची नेट राशि पेंशनर के खाते में जारी की जाएगी।

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