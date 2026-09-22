हिमाचल: कर्ज में दबे व्यक्ति ने फंदा लगा दी जान, थाने से 50 मीटर दूर पेड़ से लटका मिला शव, सुसाइड नोट बरामद

कर्ज के बोझ तले दबे 62 वर्षीय व्यक्ति ने हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला मुख्यालय में सदर पुलिस थाना से महज 50 मीटर दूर पेड़ से फंदा लगाकर जान दे दी। मंगलवार सुबह सड़क किनारे पेड़ से लटका शव देख शहर में सनसनी फैल गई। सुबह सैर के लिए निकले युवाओं ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल पर देखा कि रंग-बिरंगी पगड़ी से तैयार रस्सी के फंदे से व्यक्ति लटका हुआ है। मृतक की पहचान राजपाल निवासी दबारडू तहसील सदर मंडी के रूप में हुई है। उसकी जेब से पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें कर्ज से परेशान होने की बात लिखी गई है।

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