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सिंकिंग जोन में 10 करोड़ सेनगर निगम ने चेतावनी दी है कि तय समय सीमा के भीतर सामान नहीं हटाया तो रविवार को निगम की टीम मौके पर पहुंचकर इसे खुद हटाएगी। सिंकिंग जोन को खाली करवाने के लिए नगर निगम एक साल से तहबाजारियों को नोटिस जारी कर रहा था। इसके बाद 20 नवंबर को निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर दुकानों और ढारों को हटाने की कार्रवाई शुरू की थी।