Shimla News: सिंकिंग जोन से तहबाजारियों को सामान समेटने का अल्टीमेटम
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:59 PM IST
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आज नहीं हटाया सामान तो होगी कार्रवाई
सिंकिंग जोन में 10 करोड़ से परिसर का निर्माण कार्य
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। रिज मैदान से सटे सिंकिंग जोन से दुकानें और ढारे हटाए जाने के बावजूद मौके पर तहबाजारियों का सामान अब भी बिखरा पड़ा है। दुकानों के टीन, निर्माण सामग्री और अन्य सामान को नहीं हटाया गया है। नगर निगम ने संबंधित तहबाजारियों को शनिवार शाम तक सामान हटाने का अल्टीमेटम दिया है।
नगर निगम ने चेतावनी दी है कि तय समय सीमा के भीतर सामान नहीं हटाया तो रविवार को निगम की टीम मौके पर पहुंचकर इसे खुद हटाएगी। सिंकिंग जोन को खाली करवाने के लिए नगर निगम एक साल से तहबाजारियों को नोटिस जारी कर रहा था। इसके बाद 20 नवंबर को निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर दुकानों और ढारों को हटाने की कार्रवाई शुरू की थी। अब इस जगह को नए सिरे से विकसित करने की तैयारी है। नगर निगम करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से यहां नया परिसर विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है। परियोजना के तहत जमीन को मजबूत करने के साथ रिज मैदान के विस्तार का काम भी प्रस्तावित है।
नगर निगम की कार्रवाई से प्रभावित 26 परिवारों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। तहबाजारियों का कहना है कि उन्हें ऐसी जगह पर बसाने का कोई फायदा नहीं होगा, जहां ग्राहकों की आवाजाही कम हो। यदि उन्हें मौजूदा जगह से हटाया जा रहा है तो लोअर बाजार में दोबारा बैठने की अनुमति दी जाए।
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नगर निगम का कहना है कि पंजीकृत तहबाजारियों को कारोबार के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध करवाए जाएंगे। मौके पर कारोबार करने वाले अधिकांश तहबाजारियों के पंजीकरण को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कार्रवाई से प्रभावित परिवारों को रोजगार के लिए कहां जगह मिलेगी और उनके पुनर्वास की व्यवस्था कब तक होगी।
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सिंकिंग जोन में 10 करोड़ से परिसर का निर्माण कार्य
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। रिज मैदान से सटे सिंकिंग जोन से दुकानें और ढारे हटाए जाने के बावजूद मौके पर तहबाजारियों का सामान अब भी बिखरा पड़ा है। दुकानों के टीन, निर्माण सामग्री और अन्य सामान को नहीं हटाया गया है। नगर निगम ने संबंधित तहबाजारियों को शनिवार शाम तक सामान हटाने का अल्टीमेटम दिया है।
नगर निगम ने चेतावनी दी है कि तय समय सीमा के भीतर सामान नहीं हटाया तो रविवार को निगम की टीम मौके पर पहुंचकर इसे खुद हटाएगी। सिंकिंग जोन को खाली करवाने के लिए नगर निगम एक साल से तहबाजारियों को नोटिस जारी कर रहा था। इसके बाद 20 नवंबर को निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर दुकानों और ढारों को हटाने की कार्रवाई शुरू की थी। अब इस जगह को नए सिरे से विकसित करने की तैयारी है। नगर निगम करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से यहां नया परिसर विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है। परियोजना के तहत जमीन को मजबूत करने के साथ रिज मैदान के विस्तार का काम भी प्रस्तावित है।
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नगर निगम की कार्रवाई से प्रभावित 26 परिवारों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। तहबाजारियों का कहना है कि उन्हें ऐसी जगह पर बसाने का कोई फायदा नहीं होगा, जहां ग्राहकों की आवाजाही कम हो। यदि उन्हें मौजूदा जगह से हटाया जा रहा है तो लोअर बाजार में दोबारा बैठने की अनुमति दी जाए।
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नगर निगम का कहना है कि पंजीकृत तहबाजारियों को कारोबार के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध करवाए जाएंगे। मौके पर कारोबार करने वाले अधिकांश तहबाजारियों के पंजीकरण को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कार्रवाई से प्रभावित परिवारों को रोजगार के लिए कहां जगह मिलेगी और उनके पुनर्वास की व्यवस्था कब तक होगी।