{"_id":"6aec93fca384b8ac190e8d42","slug":"the-district-police-will-inspect-vehicles-used-for-school-transport-shimla-news-c-19-sml1002-816394-2026-11-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: स्कूल के लिए चल रहे वाहनों

की जांच करेगी जिला पुलिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: स्कूल के लिए चल रहे वाहनों की जांच करेगी जिला पुलिस

शिमला ब्यूरो

Updated Thu, 05 Nov 2026 11:59 PM IST Updated Thu, 05 Nov 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

