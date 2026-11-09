Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Dhami Pathar Mela The Unique Stone Pelting Diwali Tradition of Himachal Pradesh

हिमाचल: दीपावली के अगले दिन पत्थरों से खेली जाती है अनोखी होली, धामी में आज भी जिंदा है सदियों पुरानी परंपरा

Mon, 09 Nov 2026 10:15 AM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Mon, 09 Nov 2026 10:15 AM IST
सार

दीपावली पर जहां देशभर में दीप जलाकर खुशियां मनाई जाती हैं, वहीं हिमाचल के धामी में इस त्योहार का एक अलग ही रंग देखने को मिलता है। यहां दीपावली के अगले दिन दो दलों के बीच पत्थरों का खेल होता है और घायल व्यक्ति के रक्त से मां भद्रकाली को तिलक लगाने की परंपरा निभाई जाती है। 

विज्ञापन
Dhami Pathar Mela The Unique Stone Pelting Diwali Tradition of Himachal Pradesh
यहां दीपावली पर खेली जाती है पत्थरों की होली! - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कल्पना कीजिए, दीपावली की रौनक अभी खत्म भी नहीं हुई है और अगले ही दिन किसी गांव में लोग एक-दूसरे पर फूलों की जगह पत्थर बरसाने के लिए इकट्ठा हो जाएं। सुनने में यह किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में ऐसा वास्तव में होता है। यहां धामी के हलोग गांव में दीपावली के अगले दिन एक अनोखा पारंपरिक आयोजन होता है, जिसे 'पत्थर मेला' या 'पत्थरों का खेल' कहा जाता है। यह आयोजन केवल रोमांच या मनोरंजन तक सीमित नहीं है। इसके पीछे स्थानीय समाज की मान्यताएं, धार्मिक आस्था और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं जुड़ी हुई हैं।

विज्ञापन
Trending Videos

जब दो दल आमने-सामने आते हैं
धामी के हलोग गांव में पत्थर मेले के दिन माहौल कुछ अलग ही होता है। आसपास के क्षेत्रों से लोग इस अनूठे आयोजन को देखने पहुंचते हैं। परंपरा के अनुसार दो अलग-अलग दल आमने-सामने आते हैं और एक-दूसरे की ओर पत्थर फेंकने का सिलसिला शुरू होता है। इस आयोजन में स्थानीय खूंदों की भागीदारी रहती है। दोनों पक्षों के बीच पत्थर फेंकने की यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। इस दौरान लोगों की नजरें इस बात पर रहती हैं कि आखिर वह क्षण कब आएगा, जब परंपरा के अनुसार खेल को विराम दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रक्त तिलक से जुड़ी है सबसे अनोखी मान्यता
धामी के पत्थर मेले की सबसे चर्चित विशेषता रक्त तिलक की परंपरा है। स्थानीय मान्यता के अनुसार, जब पत्थर लगने से किसी प्रतिभागी के शरीर से रक्त निकलता है, तो उसी रक्त से मां भद्रकाली को तिलक लगाया जाता है। इसके बाद पत्थर फेंकने का आयोजन समाप्त कर दिया जाता है। यह परंपरा इस मेले को देश के दूसरे पारंपरिक आयोजनों से अलग पहचान देती है। स्थानीय लोगों के लिए इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है।
विज्ञापन

नरबलि की प्रथा से जुड़ी लोककथा
इस मेले की उत्पत्ति को लेकर एक प्रचलित लोककथा भी सुनाई जाती है। मान्यता के अनुसार, पुराने समय में धामी रियासत में देवी को प्रसन्न करने के लिए नरबलि की प्रथा प्रचलित थी। कहा जाता है कि एक रानी ने इस प्रथा को बंद करवाने का प्रयास किया। इसके बाद मानव बलि के स्थान पर रक्त तिलक की परंपरा शुरू होने की लोकमान्यता प्रचलित हुई। हालांकि, इस इतिहास के अलग-अलग मौखिक विवरण भी मिलते हैं। इसलिए इस कथा को स्थानीय जनश्रुति और धार्मिक विश्वास के रूप में देखा जाता है।

पत्थरों के खेल के बाद बदल जाता है माहौल
पत्थर मेले का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि आयोजन के दौरान दिखाई देने वाला तनाव बाद में उत्सव के माहौल में बदल जाता है। पत्थरों का खेल समाप्त होने के बाद ढोल-नगाड़ों की आवाज, पारंपरिक उल्लास और लोगों की भागीदारी मेले को सांस्कृतिक उत्सव का रूप देती है।
 

क्यों खास है धामी का पत्थर मेला?
हिमाचल प्रदेश की पहचान केवल पहाड़ों, नदियों और पर्यटन स्थलों से नहीं है। यहां के गांवों में आज भी ऐसी परंपराएं मौजूद हैं, जो क्षेत्र के सामाजिक इतिहास और सांस्कृतिक विविधता को सामने लाती हैं। धामी का पत्थर मेला भी इसी विरासत का एक उदाहरण है। आधुनिक जीवनशैली और बदलते समय के बावजूद इस आयोजन का आकर्षण बना हुआ है। यह मेला बताता है कि किसी क्षेत्र की पहचान केवल उसके वर्तमान से नहीं, बल्कि उसकी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं से भी बनती है। धामी की यह अनूठी दीपावली हिमाचल की लोकसंस्कृति का ऐसा रंग है, जिसे जानने और समझने के लिए देशभर के लोगों में उत्सुकता रहती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed