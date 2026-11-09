{"_id":"6af14e79058e3900770a612d","slug":"dhami-pathar-mela-the-unique-stone-pelting-diwali-tradition-of-himachal-pradesh-2026-11-09","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल: दीपावली के अगले दिन पत्थरों से खेली जाती है अनोखी होली, धामी में आज भी जिंदा है सदियों पुरानी परंपरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दीपावली पर जहां देशभर में दीप जलाकर खुशियां मनाई जाती हैं, वहीं हिमाचल के धामी में इस त्योहार का एक अलग ही रंग देखने को मिलता है। यहां दीपावली के अगले दिन दो दलों के बीच पत्थरों का खेल होता है और घायल व्यक्ति के रक्त से मां भद्रकाली को तिलक लगाने की परंपरा निभाई जाती है।

कल्पना कीजिए, दीपावली की रौनक अभी खत्म भी नहीं हुई है और अगले ही दिन किसी गांव में लोग एक-दूसरे पर फूलों की जगह पत्थर बरसाने के लिए इकट्ठा हो जाएं। सुनने में यह किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में ऐसा वास्तव में होता है। यहां धामी के हलोग गांव में दीपावली के अगले दिन एक अनोखा पारंपरिक आयोजन होता है, जिसे 'पत्थर मेला' या 'पत्थरों का खेल' कहा जाता है। यह आयोजन केवल रोमांच या मनोरंजन तक सीमित नहीं है। इसके पीछे स्थानीय समाज की मान्यताएं, धार्मिक आस्था और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं जुड़ी हुई हैं। विज्ञापन

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जब दो दल आमने-सामने आते हैं

धामी के हलोग गांव में पत्थर मेले के दिन माहौल कुछ अलग ही होता है। आसपास के क्षेत्रों से लोग इस अनूठे आयोजन को देखने पहुंचते हैं। परंपरा के अनुसार दो अलग-अलग दल आमने-सामने आते हैं और एक-दूसरे की ओर पत्थर फेंकने का सिलसिला शुरू होता है। इस आयोजन में स्थानीय खूंदों की भागीदारी रहती है। दोनों पक्षों के बीच पत्थर फेंकने की यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। इस दौरान लोगों की नजरें इस बात पर रहती हैं कि आखिर वह क्षण कब आएगा, जब परंपरा के अनुसार खेल को विराम दिया जाएगा।

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रक्त तिलक से जुड़ी है सबसे अनोखी मान्यता

धामी के पत्थर मेले की सबसे चर्चित विशेषता रक्त तिलक की परंपरा है। स्थानीय मान्यता के अनुसार, जब पत्थर लगने से किसी प्रतिभागी के शरीर से रक्त निकलता है, तो उसी रक्त से मां भद्रकाली को तिलक लगाया जाता है। इसके बाद पत्थर फेंकने का आयोजन समाप्त कर दिया जाता है। यह परंपरा इस मेले को देश के दूसरे पारंपरिक आयोजनों से अलग पहचान देती है। स्थानीय लोगों के लिए इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है।

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नरबलि की प्रथा से जुड़ी लोककथा

इस मेले की उत्पत्ति को लेकर एक प्रचलित लोककथा भी सुनाई जाती है। मान्यता के अनुसार, पुराने समय में धामी रियासत में देवी को प्रसन्न करने के लिए नरबलि की प्रथा प्रचलित थी। कहा जाता है कि एक रानी ने इस प्रथा को बंद करवाने का प्रयास किया। इसके बाद मानव बलि के स्थान पर रक्त तिलक की परंपरा शुरू होने की लोकमान्यता प्रचलित हुई। हालांकि, इस इतिहास के अलग-अलग मौखिक विवरण भी मिलते हैं। इसलिए इस कथा को स्थानीय जनश्रुति और धार्मिक विश्वास के रूप में देखा जाता है।

पत्थरों के खेल के बाद बदल जाता है माहौल

पत्थर मेले का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि आयोजन के दौरान दिखाई देने वाला तनाव बाद में उत्सव के माहौल में बदल जाता है। पत्थरों का खेल समाप्त होने के बाद ढोल-नगाड़ों की आवाज, पारंपरिक उल्लास और लोगों की भागीदारी मेले को सांस्कृतिक उत्सव का रूप देती है।

