हिमाचल: 10 नवंबर से बदलेगा मौसम, दो दिन आंधी-बिजली और गरज के साथ बारिश का अनुमान; जानें पूरा अपडेट

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हिमाचल प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है और अधिकांश क्षेत्रों में तापमान सामान्य के आसपास दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 10 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव की संभावना है। पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज आने वाले दिनों में बदल सकता है। प्रदेश में फिलहाल बारिश और बर्फबारी का दौर थमा हुआ है, लेकिन मौसम विभाग ने 10 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की संभावना जताई है। इसके चलते आगामी दिनों में कुछ क्षेत्रों में मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग के 9 नवंबर को जारी पूर्वानुमान के अनुसार 12 और 13 नवंबर को प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। विज्ञापन

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फिलहाल प्रदेश में मौसम शुष्क

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम पूरी तरह शुष्क रहा। अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव दर्ज नहीं किया गया। न्यूनतम तापमान सामान्य या उसके आसपास बना हुआ है। वहीं, अधिकतम तापमान में भी विशेष बदलाव नहीं हुआ, लेकिन कई स्थानों पर यह सामान्य से 2 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया।

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कुकुमसेरी में सबसे कम, ऊना में सबसे अधिक तापमान

प्रदेश में ठंड का असर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिक दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान शून्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। वहीं, ऊना में अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो प्रदेश में सबसे अधिक था। 9 नवंबर की सुबह 8:30 बजे दर्ज आंकड़ों के अनुसार शिमला का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री, मनाली का 6.2 डिग्री, कल्पा का 3.2 डिग्री, केलांग का 1.2 डिग्री और नाहन का 13.5 डिग्री सेल्सियस रहा।

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सुंदरनगर और मंडी में छाया कोहरा

प्रदेश के कुछ मैदानी और निचले क्षेत्रों में सुबह के समय कोहरे का असर भी देखने को मिला। मौसम विभाग ने सुंदरनगर में मध्यम कोहरा दर्ज किया, जहां दृश्यता 300 मीटर रही। मंडी में दृश्यता घटकर 200 मीटर तक पहुंच गई।

12 और 13 नवंबर को गरज-चमक की संभावना

मौसम विभाग के सात दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार 9 नवंबर को मौसम शुष्क रहेगा। 10 और 11 नवंबर को कुछ स्थानों पर हल्की गतिविधियों की संभावना जताई गई है, जबकि 12 और 13 नवंबर को कुछ स्थानों पर गरज-चमक और बिजली गिरने का पूर्वानुमान है। इसके बाद 14 और 15 नवंबर को भी कुछ स्थानों पर हल्की मौसमी गतिविधियां संभव हैं।