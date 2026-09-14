Shimla News: एचपीयू में 13वें दिन भी शिक्षकों का धरना जारी

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डॉ. राकेश कुमार नेगी ने कहा कि विश्वविद्यालय वर्षों की शिक्षा और शोध परंपरा से बनी संस्था है। प्रो. चंद्र मोहन परशीरा ने कहा कि 56 वर्षों में विश्वविद्यालय ने शिक्षा और शोध में योगदान दिया है। संयुक्त सचिव डॉ. अंजलि शर्मा ने कहा कि स्वायत्तता शिक्षण, शोध और निर्णय लेने की स्वतंत्रता से जुड़ी है। अध्यक्ष प्रो. नितिन व्यास ने कहा कि अभियान विश्वविद्यालय की गरिमा की रक्षा के लिए जारी रहेगा। संवाद