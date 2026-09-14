Shimla News: एनसीसी प्रतियोगिता में पोर्टमोर स्कूल रहा ओवरऑल चैंपियन
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजकीय कन्या मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पोर्टमोर एनसीसी प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन रहा। इसके साथ ही भट्ठाकुफर स्कूल में आयोजित अंडर-19 और टुटू में अंडर-14 खेलकूद प्रतियोगिताओं में भी विद्यालय की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों के विद्यालय पहुंचने पर प्रधानाचार्य जयदेव नेगी सहित शिक्षक और छात्राओं ने उनका स्वागत किया। विद्यालय की छात्राओं ने अंडर-19 प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए विभिन्न खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं अंडर-14 प्रतियोगिता में भी छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय को गौरवान्वित किया। इसके अतिरिक्त बडू साहिब में आयोजित एनसीसी प्रतियोगिता में विद्यालय की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन का खिताब हासिल किया। ब्यूरो
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