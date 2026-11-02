स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति योजना: दसवीं की मार्क्सशीट नहीं होने से आवेदन से वंचित रह गए विद्यार्थी

अब 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के रिकॉर्ड में किया जाएगा सुधार

प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अपने पंजीकरण विवरण में त्रुटियों को सुधारने का एक और अवसर प्रदान किया है। अब नौवीं और दसवीं कक्षा के साथ-साथ 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के रिकॉर्ड में भी आवश्यक संशोधन किए जा सकेंगे। इस संबंध में बोर्ड ने एक शुद्धिपत्र जारी किया है। संबंधित स्कूलों को 17 से 25 नवंबर तक ऑनलाइन पोर्टल पर सुधार करने की सुविधा दी गई है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि नौवीं और दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों के पंजीकरण विवरण में सुधार के लिए 16 अक्तूबर 2026 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। अब इस सुविधा का विस्तार करते हुए 11वीं और 12वीं कक्षा को भी इसमें शामिल किया गया है। संबंधित स्कूल विद्यार्थियों के नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्मतिथि, श्रेणी और विषयों में आवश्यक संशोधन कर सकेंगे।