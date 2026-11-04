हिमाचल माैसम: पहाड़ों में बढ़ी ठंड; ताबो और कुकुमसेरी में माइनस 2.4, केलांग में पारा शून्य, जानें पूर्वानुमान

10 नवंबर तक मौसम साफ

दूसरी ओर, रात के समय तापमान में गिरावट से पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड का असर बढ़ने लगा है। मौसम में इस बदलाव की मुख्य वजह पश्चिमी विक्षोभ का कमजोर होना माना जा रहा है। इसके चलते प्रदेश में बारिश थम गई है और आसमान साफ रहने से दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ गया है। आगामी दिनों में भी मौसम साफ रहने से दिन में गर्मी और रात में पहाड़ों पर ठंड का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 10 नवंबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली रहेगी और बारिश की संभावना नहीं है। आसमान साफ रहने से दिन के तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है।