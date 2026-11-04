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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sansari Kilad Tandi road to be widened; BRO initiates land acquisition process

हिमाचल: संसारी-किलाड़-तांदी सड़क का होगा विस्तारीकरण, बीआरओ ने शुरू की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया

Wed, 04 Nov 2026 08:16 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 04 Nov 2026 08:16 PM IST
सार

प्रदेश सरकार ने उदयपुर उपमंडल के पांच गांवों जालमा, खरोती, चंबक, शेवर और कमरी की भूमि अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी है। सड़क का निर्माण 19.500 से 30.645 किलोमीटर तक बीआरओ के दीपक प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा।

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Sansari Kilad Tandi road to be widened; BRO initiates land acquisition process
संसारी नाला किलाड़- थियोट-तांदी सड़क(फाइल)। - फोटो : संवाद

विस्तार
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सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संसारी-किलाड़-थिरोट-तांदी सड़क के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए लाहौल-स्पीति जिले में 4 बीघा 11 बिस्वा से अधिक निजी भूमि अधिगृहीत की जाएगी। प्रदेश सरकार ने उदयपुर उपमंडल के पांच गांवों जालमा, खरोती, चंबक, शेवर और कमरी की भूमि अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी है। सड़क का निर्माण 19.500 से 30.645 किलोमीटर तक बीआरओ के दीपक प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। राजस्व विभाग की अधिसूचना के अनुसार भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया उचित मुआवजा और पारदर्शिता के साथ भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 के तहत पूरी की जाएगी। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन की जिम्मेदारी के लिए लाहौल के उपायुक्त को प्रशासक नियुक्त किया गया है।

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अधिसूचना में अधिगृहीत की जाने वाली भूमि के खेवट, खतौनी और खसरा नंबर का भी विवरण दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अधिसूचना जारी होने के बाद संबंधित भूमि की बिक्री, खरीद या अन्य किसी तरह का लेनदेन भूमि अधिग्रहण कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। प्रभावित भूमि मालिक अधिसूचना प्रकाशित होने के 60 दिनों के भीतर अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकेंगे। इसके लिए भूमि अधिग्रहण कलेक्टर एवं एसडीएम उदयपुर के समक्ष आवेदन करना होगा। सरकार ने परियोजना को अत्यावश्यक श्रेणी में रखते हुए सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) अध्ययन नहीं करवाने का निर्णय लिया है। हालांकि, भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले परिवारों का विस्तृत ब्योरा बाद में उपलब्ध करवाया जाएगा।

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