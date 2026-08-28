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हिमाचल: शक्तिपीठों से बाजारों तक चेन स्नैचिंग रोकने के लिए बढ़ेगी निगरानी, पुलिस मुख्यालय ने दिए निर्देश

Fri, 28 Aug 2026 07:04 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Fri, 28 Aug 2026 07:04 PM IST
सार

 प्रदेश में चेन स्नैचिंग और महिलाओं को निशाना बनाकर होने वाली लूट की घटनाओं को लेकर पुलिस मुख्यालय ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रदेश के शक्तिपीठों, पर्यटन स्थलों, बड़े बाजारों और अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

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Surveillance to be stepped up to curb chain snatching from Shaktipeeths to markets
पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश में चेन स्नैचिंग और महिलाओं को निशाना बनाकर होने वाली लूट की घटनाओं को लेकर पुलिस मुख्यालय ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रदेश के शक्तिपीठों, पर्यटन स्थलों, बड़े बाजारों और अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को संवेदनशील स्थानों की पहचान कर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा है।

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पुलिस को विशेष रूप से उन स्थानों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश हैं जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु, पर्यटक और स्थानीय लोग पहुंचते हैं। मंदिर परिसरों, बाजारों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, पार्किंग स्थलों और पर्यटन स्थलों के आसपास पुलिस गश्त बढ़ाने के साथ ही उपलब्ध सीसीटीवी कैमरों की नियमित निगरानी पर जोर दिया गया है। संदिग्ध गतिविधियों और बाहरी नंबर वाले वाहनों पर भी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय का यह रुख ऊना के बड़ूही में 14 अगस्त को हुई वारदात के बाद और महत्वपूर्ण हो गया है।

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बड़ूही-जोल सड़क पर नीलकंठ महादेव मंदिर के समीप बाइक सवार दो युवकों ने कार को रुकवाकर हथियार के बल पर महिला के गले से सोने की चेन छीन ली थी। आरोपियों ने महिला और उसकी बेटी को डराने के लिए पिस्तौल का इस्तेमाल किया। घटना के बाद आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें संदिग्ध बाइक सवार दिखाई दिए। मामले में ऊना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी सुखदेव सिंह उर्फ केवा को पंजाब के कपूरथला से गिरफ्तार कर लिया है।

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पुलिस के अनुसार वारदात में दो बाइक सवार शामिल थे और दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। जांच में यह भी सामने आया है कि वारदात में इस्तेमाल किया गया हथियार असली था या खिलौना पिस्तौल, इसकी भी जांच की जा रही है। आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद पुलिस रिमांड पर लिया गया है। प्रदेश पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने लोगों से अधिक भीड़भाड़ और सुनसान क्षेत्रों में सतर्क रहने की अपील की है। विशेष रूप से महिलाओं और बुजुर्गों को सुनसान स्थानों पर अकेले आभूषण पहनकर जाने से बचने, संदिग्ध बाइक सवारों से सावधान रहने और किसी भी वारदात या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने का आग्रह किया है।

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