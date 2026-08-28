राज्य स्तरीय बैठक: हमीरपुर में विद्युत बोर्ड के पेंशनर बनाएंगे लंबित मांगों को लेकर रणनीति

इसके साथ ही फोरम ने विद्युत बोर्ड लिमिटेड में स्मार्ट मीटरिंग का कड़ा विरोध किया है। नेताओं ने आरोप लगाया कि उपभोक्ताओं को दबाव में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इससे बिजली क्षेत्र का निजीकरण होगा। उपभोक्ताओं और प्रदेश के हित प्रभावित होंगे। फोरम ने सरकार से इस प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। इसमें लंबित मुद्दों और भविष्य की रणनीति पर विचार किया जाएगा। इसमें विद्युत बोर्ड लिमिटेड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने मांग को फोरम ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन की इस मांग का पूर्ण समर्थन किया है।