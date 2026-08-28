सहायक प्रोफेसर भर्ती : लोकसेवा आयोग ने परीक्षा कार्यक्रम में किया संशोधन, नई तिथियां घोषित

हिमाचल प्रदेश में सहायक प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग में सहायक प्रोफेसर (कॉलेज कैडर) और ग्रुप-ए (जॉब ट्रेनी) पदों की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। नई समय-सारिणी के अनुसार परीक्षाएं 14 सितंबर से 18 अक्तूबर 2026 तक विभिन्न तिथियों पर आयोजित की जाएंगी। आयोग ने इससे पहले 21 अगस्त को अस्थायी परीक्षा कार्यक्रम जारी किया था। अब संशोधित शेड्यूल जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथियों की स्पष्ट जानकारी मिल गई है।

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